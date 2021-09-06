熟人回来了就大整特整！《玩什么好呢》哈哈&郑埻夏被推上主播台差点要落泪

金泰浩PD超狠XDD 看这两人播报真的要笑疯!!!

《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）EP.104继续「10分钟内」企划，把刘在锡、Lovelyz美珠推上主播台，紧接著就是哈哈与郑埻夏跟著遭殃。

（前情提要：刘在锡超敬业！《玩什么好呢》临时播报新闻超成功，途中惊见Lovelyz美珠）

刘在锡与美珠播报的时候都还算正常，制作组在哈哈播报时就给大难题，不仅故意安排新闻画面切换失误，还让他念超长的数字，让他一时口吃念不出正确数字。还有，在《Running Man》算是笨脑袋的他，再怎么询问「kWh」单位怎么念都没人回应，制作组更故意在他外套口袋里放手机让手机响起……TT



和刘在锡很像的是，哈哈在播报的途中见到同样出错的气象主播（申奉仙，同样被临时拉上台的XD），也忍不住笑开，哈哈下台后就对申奉仙说：「虽然很抱歉，但你完蛋了我特别开心。」不过这并未缓解哈哈的紧张，哈哈看完气象报导又换回哭丧脸，不断在台上向观众道歉。



金泰浩下一个整的对象就是郑埻夏，郑埻夏更惨……虽然有其他主播搭配，但那位郑多喜主播可是板著一张扑克脸。不管什么难题，最荒唐且搞笑的就是故意抹黑他的脸XD 因为制作组了解郑埻夏习惯一直擦汗，刻意给他一条沾满黑色发粉的手帕。郑埻夏灰头土脸的模样笑翻其他人了！



播报尾声，郑多喜让郑埻夏唱自己的新歌，郑埻夏就以灰灰的脸，唱跳著〈I SAY WOO!〉作结，身旁郑多喜毫无灵魂的拍手也引发笑声。



▼节目片段





无论是《无限挑战》或是《玩什么好呢？》忠实观众，都别错过这一集了（香港可於黄煲剧平台收看，台湾则可於friDay影音收看），绝对笑翻～喷饭注意！

（图：《玩甚么好呢》@黄VIU 截图）

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