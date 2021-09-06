《The Penthouse》第3季還沒結束，觀眾們就開始期待4了！金素妍：目前還不清楚

號稱人渣聚會的《The Penthouse》系列第三部即將迎來大結局，是否會有第4季呢？

以韓劇史上史無前例的短暫停頓連續播放三季的《The Penthoue》是本年度的熱門作品之一，雖然金順玉編劇一手打造的劇情震碎了觀眾們的三觀，但全員惡人的情節照樣讓大家看得欲罷不能，誰不是邊罵變看，邊看邊罵呢，也許這就是《The Penthouse》的魅力吧。

9月10日，《The Penthouse 3》將迎來大結局，在主演們都死的差不多的情況下這個Ending到底要怎麼寫，觀眾們已經開始順玉大神筆下的反轉了。 日前，飾演女主角之一千瑞璡的金素妍做客了知名主持人徐慶錫的YouTube自製節目，提到了觀眾們十分關心的第4季話題，徐慶錫一上來就問：「難道沒有第4季嗎？ 」金素妍表示：「目前還不知道，不知道會怎樣.....。 」



▲YouTube@서경석tv

從第1季就不斷死人的《The Penthouse》，到了第3季就連主角都死得差不多了，如果要播出第4季的話，難道重心將放在小赫拉俱樂部二代身上嗎？《The Penthouse 》因為深受觀眾喜愛，第3季延長了2集，從12集變14集，大結局將於10日（韓國當地時間）播出。



「首圖：SBS《The Penthoue》」

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