《The Penthouse》第3季还没结束，观众们就开始期待4了！金素妍：目前还不清楚

号称人渣聚会的《The Penthouse》系列第三部即将迎来大结局，是否会有第4季呢？

以韩剧史上史无前例的短暂停顿连续播放三季的《The Penthoue》是本年度的热门作品之一，虽然金顺玉编剧一手打造的剧情震碎了观众们的三观，但全员恶人的情节照样让大家看得欲罢不能，谁不是边骂变看，边看边骂呢，也许这就是《The Penthouse》的魅力吧。

9月10日，《The Penthouse 3》将迎来大结局，在主演们都死的差不多的情况下这个Ending到底要怎么写，观众们已经开始顺玉大神笔下的反转了。 日前，饰演女主角之一千瑞璡的金素妍做客了知名主持人徐庆锡的YouTube自制节目，提到了观众们十分关心的第4季话题，徐庆锡一上来就问：「难道没有第4季吗？ 」金素妍表示：「目前还不知道，不知道会怎样.....。 」



▲YouTube@서경석tv

从第1季就不断死人的《The Penthouse》，到了第3季就连主角都死得差不多了，如果要播出第4季的话，难道重心将放在小赫拉俱乐部二代身上吗？《The Penthouse 》因为深受观众喜爱，第3季延长了2集，从12集变14集，大结局将於10日（韩国当地时间）播出。



「首图：SBS《The Penthoue》」

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