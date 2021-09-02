《熊孩子》少時Yuri從小常收「寫給岳母的情書」，目前還和孝淵同住宿舍原因藏孝心

遇上Yuri，徐章焄拋的哏都好好笑XD Sone別錯過這集《我家的熊孩子》啦～

少女時代Yuri（俞利）近期主演電視劇《打包袱－盜取命運》獲得成功，創下MBN開台以來最高收視率9.759%佳績，週日播出的《我家的熊孩子》EP.256，她以「演員」身分光臨，並聊了關於學生時代與現在少女時代的趣談。

眾人稱讚Yuri在劇中盤後髻穿韓服的造型非常好看：「髮型和服裝太漂亮了」、「真正的美人相就是梳後髻才能看出來啊」。問俞利是不是很常被這樣稱讚，她猶豫了一下仍承認，但她說這次演戲是第一次嘗試，原先可是很擔心的。在造型大受歡迎之後，連少時成員都要她多穿韓服盤後髻呢！現在正是綁類似造型啊！



▼Yuri《打包袱－盜取命運》造型



據說Yuri小時候有「鏡子公主」的綽號，因為太愛照鏡子，她解釋以前父母都會幫她綁雙馬尾，總是會忍不住照鏡子確認是否對稱。話一出竟然換來徐章焄神回覆：「完全可以理解，我最近每週都要綁雙馬尾，也會很在意對稱。」意外提到自己在《您儘管問》化身「徐仙女」的煩惱XD



節目放了Yuri學生時代的照片，模樣和現在變化不大，雖然大家又開始稱讚，但Yuri可是相當難為情。Yuri是美人胚子出身，學生時代人氣必定很高，她透露當時好幾封情書是寫給媽媽的呢，開頭就寫：「給『岳母』，我是您未來的女婿」相當有意思。



Yuri還表演了少女時代很常做的眨眼動作，也公開少女時代宿舍目前的情形。她說宿舍剩下她和孝淵同住，自己本來早已搬回去和父母住了，但是因為行程的關係經常半夜2、3點才回家，狗狗會興高采烈迎接她進而吵醒父母，父母會起身為她準備水果吃，讓她很過意不去。徐章焄此時卻妙回：「所以吵醒孝淵沒關係囉？還年輕嘛！」Yuri笑著說：「孝淵那個時間點還醒著，還沒睡呢！」



▼Yuri出演全片段









（圖：《我家的熊孩子》@SBS Entertainment）

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