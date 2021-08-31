李孝利等人那样强调「以领养代替购买」，金希澈一句话就推翻了，引爆全网热议！

男团Super Junior金希澈关於流浪犬的言论在网路上引发了不小的争议。

日前，金希澈做客了JTBC的节目《尊重个人喜好旅行Petkage》，金希澈、少女时代太妍等四位嘉宾和流浪动物一起旅行，介绍了流浪犬的领养情况。 节目里金希澈表示：「养流浪狗真的是一件很了不起的事情，老实说说，专家们绝对不会向养狗新手们推荐流浪狗。 因为流浪狗之前（心灵上）受过伤，重新适应人类就需要很长时间，不太了解狗狗心理的人会受伤，狗狗自己也会受伤。 」



▲JTBC《尊重个人喜好旅行Petkage》

金希澈一言激起千层浪，不少人觉得「以领养代替购买」的意识这几年才逐渐深入人心，而且李孝利、尹胜雅和李龙女等公众人物多年来一直在宣传这一理念，这才有了民众意识上的改变，然而金希澈作为拥有庞大粉丝群的明星，简简单单的一句话又给流浪犬带来了偏见和不公平的视线。 关於领养时的慎重，我们不该紧紧只局限在「流浪犬」中，而是所有的动物领养，金希澈只把目光放到「流浪犬」上，是不正确的认知。



▲JTBC《孝利家民宿》

随著金希澈的发言的发酵，一家名为KARA的动物权利团体上网抨击，称：「名人的一句话加强了人们对遗弃犬的偏见，增强了民众对遗弃动物的错误认知，它们常常会因为法律漏洞和节目中形成的框架而被逼到更黑暗的角落。 希望《Petkage》制作组不要逆时代潮流而动，能向著创造良好影响力的方向发展。 」



韩国网民对金希澈的言论也展开了激烈的讨论，称：「新手很难养，专家也不推荐这种发言可能会让人产生'啊，不要流浪狗，我要去宠物店买'的想法。 遗弃犬对人的警戒心严重、喜欢人、会生病等各种情况有啊，希望能抛开养流浪狗很难的想法」、「遗弃犬很难养，而且有心理创伤，但从宠物店买来的狗狗也可能同样缺乏社会性，身体精神也不稳定。 如果不幸被遗弃，狗狗们就会从宠物狗变成流浪狗」等。

对於网路上源源不断的攻击，金希澈通过IG回应：「我家狗狗基福想要得到关心时就喜欢拉屎，还一定要在你的眼前拉，我发火生气的话它反而会更兴奋。 听说有很多像我家基福一样的狗狗在到处拉屎，如果我给予过多关注的话它们可能会拉得更多，但还是要把屎清理掉吧，希望看到美丽的新闻。」似乎在影射某些团队蹭热度引争议。



▲ig@kimheenim

「首图：ig@kimheenim」

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