真的是最有表演慾的PD！羅PD驚喜客串《機智醫生生活2》，還出現熟悉的《新西遊記》音效 XD

在《機智醫生生活》系列中，申元浩PD都會找過去曾合作的演員來客串。

像是《請回答系列》、《機智牢房生活》的演員們，不知道大家印象最深刻的是哪位呢？而在《機智醫生生活2》最新一集（第10集）播出中，換申元浩PD好友羅暎錫PD出現啦 XD



因為五人幫要出去玩，莫奈和馬奈的爸爸也把羽朱（金俊 飾）帶去露營，而莫奈和馬奈的爸爸就是由羅PD演的啦！李翊晙（曹政奭 飾）：「如果不失禮的話...方便請問你從事什麼工作嗎？你是做什麼工作的？怎麼會每週都去露營？羽朱還說你很會帶遊戲。」



羅PD：「我是電視台PD！」李翊晙就驚訝說：「我之前就覺得你跟他很像，請問你是羅暎錫PD嗎？」結果...羅PD板著臉說：「我是張暎錫PD。」李翊晙：「可是我覺得你跟他很像。」羅PD：「我聽了覺得不開心！」李翊晙也急忙道歉，羅PD：「我已經不高興了，你道歉也沒用。」這段讓不少網友直呼好笑，甚至還出現熟悉的《新西遊記》音效。



而之前羅PD也曾客串過《請回答1994》啦！除了PD、出差外，現在還有客串，業務越來越多了呢～





（圖：YouTube@채널 십오야、tvN《機智醫生生活2》&《請回答1994》）

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