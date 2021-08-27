真的是最有表演欲的PD！罗PD惊喜客串《机智医生生活2》，还出现熟悉的《新西游记》音效 XD

在《机智医生生活》系列中，申元浩PD都会找过去曾合作的演员来客串。

像是《请回答系列》、《机智牢房生活》的演员们，不知道大家印象最深刻的是哪位呢？而在《机智医生生活2》最新一集（第10集）播出中，换申元浩PD好友罗暎锡PD出现啦 XD



因为五人帮要出去玩，莫奈和马奈的爸爸也把羽朱（金俊 饰）带去露营，而莫奈和马奈的爸爸就是由罗PD演的啦！李翊晙（曹政奭 饰）：「如果不失礼的话...方便请问你从事什么工作吗？你是做什么工作的？怎么会每周都去露营？羽朱还说你很会带游戏。」



罗PD：「我是电视台PD！」李翊晙就惊讶说：「我之前就觉得你跟他很像，请问你是罗暎锡PD吗？」结果...罗PD板著脸说：「我是张暎锡PD。」李翊晙：「可是我觉得你跟他很像。」罗PD：「我听了觉得不开心！」李翊晙也急忙道歉，罗PD：「我已经不高兴了，你道歉也没用。」这段让不少网友直呼好笑，甚至还出现熟悉的《新西游记》音效。



而之前罗PD也曾客串过《请回答1994》啦！除了PD、出差外，现在还有客串，业务越来越多了呢～





（图：YouTube@채널 십오야、tvN《机智医生生活2》&《请回答1994》）

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