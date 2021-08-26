古裝造型真的太美了！金裕貞《紅天機》海報拍攝花絮照公開，韓服、畫工服都好適合！

SBS新劇《紅天機》由金裕貞、安孝燮、孔明、郭時暘主演。

講述進入景福宮的絕世美人女畫工紅天機（金裕貞 飾），和失明但是可以讀懂天空和星座的觀象監河藍（安孝燮 飾）及風流倜儻的陽明大君（孔明 飾）之間的奇幻愛情古裝劇。



「國民妹妹」金裕貞在劇中飾演有神奇力量的天才女畫師「紅天機」。所屬社 Awesome 娛樂也公開拍攝海報的花絮照，她再次換上古裝，穿了韓服、畫工服，真的都很適合，有種回到《雲畫的月光》的感覺。（更多照片：請點）



在現實生活中，金裕貞也很喜歡畫畫，更曾透過SNS公開作品。為了更加貼近角色，金裕貞和洪鎮基（飾演 紅天機的畫師好友）一起去學習畫畫，還得到老師的稱讚：「哇～非常好！原來在這方面有天賦啊！」之後她也一直練習畫各種不同的東西，讓人更加期待這次的角色呢！

另外，《紅天機》改編自《擁抱太陽的月亮》、《成均館緋聞》原作者廷銀闕的同名小說的作品，由《來自星星的你》導演張太侑與《浪漫的體質》編劇河恩合作打造，將在30日首播，再倒數幾天就可以看到啦！



（圖：SBS《紅天機》、 Awesome 娛樂）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞