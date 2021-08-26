「總統專門戶」車仁表：政治人設太深入人心將主演《青瓦臺的人們》

車仁表傳出又即將再度飾演總統的角色。演員車仁表即將主演新情境喜劇《青瓦臺的人們》，該劇是以總統為主角而呈現許多政治諷刺的短篇喜劇，也將是電視劇製作公司AStory首度挑戰情境喜劇。



照片:TVDaily

《青瓦臺的人們》是由《SNL Korea》的劇本作家金敏錫，以及《很便宜，千里馬超市》《獨酒男女》的導演安相輝編輯劇本，另由電影《特務搞飛機》的導演李哲夏執導。還沒有開播已經聞到搞笑喜劇的味道了。

而因為演員車仁表總是展現氣勢凌人的形象，並且曾在多部作品中以總統之姿或是國會議員等政治人物登場，可說是對於演繹政治人物非常有經驗。譬如災難電影《流感》當中他也演出總統一角，在電視劇《無盡的愛》中也是一樣飾演總統，《大物》中演出總統候選人，《D-Day》中也曾飾演過國會議員等等，感覺他本身一站出來就是散發著政治人物的氣息，甚至本身也曾尖銳指責著政治圈，車仁表本次將演出總統，劇情將如何諷刺政治圈人物也備受期待。



照片:TVDaily

《青瓦臺的人們》這部作品從去年就開始準備，將於今年9月開始投入拍攝。2022年的總統選舉之前將會播出第一季，目前還正在與OTT平台討論播出細節事宜中。

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