古装造型真的太美了！金裕贞《红天机》海报拍摄花絮照公开，韩服、画工服都好适合！

SBS新剧《红天机》由金裕贞、安孝燮、孔明、郭时阳主演。

讲述进入景福宫的绝世美人女画工红天机（金裕贞 饰），和失明但是可以读懂天空和星座的观象监河蓝（安孝燮 饰）及风流倜傥的阳明大君（孔明 饰）之间的奇幻爱情古装剧。



「国民妹妹」金裕贞在剧中饰演有神奇力量的天才女画师「红天机」。所属社 Awesome 娱乐也公开拍摄海报的花絮照，她再次换上古装，穿了韩服、画工服，真的都很适合，有种回到《云画的月光》的感觉。（更多照片：请点）



在现实生活中，金裕贞也很喜欢画画，更曾透过SNS公开作品。为了更加贴近角色，金裕贞和洪镇基（饰演 红天机的画师好友）一起去学习画画，还得到老师的称赞：「哇～非常好！原来在这方面有天赋啊！」之后她也一直练习画各种不同的东西，让人更加期待这次的角色呢！

另外，《红天机》改编自《拥抱太阳的月亮》、《成均馆绯闻》原作者廷银阙的同名小说的作品，由《来自星星的你》导演张太侑与《浪漫的体质》编剧河恩合作打造，将在30日首播，再倒数几天就可以看到啦！



（图：SBS《红天机》、 Awesome 娱乐）

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