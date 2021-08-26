「总统专门户」车仁表：政治人设太深入人心将主演《青瓦台的人们》

车仁表传出又即将再度饰演总统的角色。演员车仁表即将主演新情境喜剧《青瓦台的人们》，该剧是以总统为主角而呈现许多政治讽刺的短篇喜剧，也将是电视剧制作公司AStory首度挑战情境喜剧。



照片:TVDaily

《青瓦台的人们》是由《SNL Korea》的剧本作家金敏锡，以及《很便宜，千里马超市》《独酒男女》的导演安相辉编辑剧本，另由电影《特务搞飞机》的导演李哲夏执导。还没有开播已经闻到搞笑喜剧的味道了。

而因为演员车仁表总是展现气势凌人的形象，并且曾在多部作品中以总统之姿或是国会议员等政治人物登场，可说是对於演绎政治人物非常有经验。譬如灾难电影《流感》当中他也演出总统一角，在电视剧《无尽的爱》中也是一样饰演总统，《大物》中演出总统候选人，《D-Day》中也曾饰演过国会议员等等，感觉他本身一站出来就是散发著政治人物的气息，甚至本身也曾尖锐指责著政治圈，车仁表本次将演出总统，剧情将如何讽刺政治圈人物也备受期待。



照片:TVDaily

《青瓦台的人们》这部作品从去年就开始准备，将於今年9月开始投入拍摄。2022年的总统选举之前将会播出第一季，目前还正在与OTT平台讨论播出细节事宜中。

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