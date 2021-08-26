最新三大韓劇男神♥：張基龍、車銀優、宋江！這是大家最近的新老公嘛～

都說看一部韓劇就換一個老公，帥氣養眼的男主角們永遠是韓劇的標配，最近有這麼三位小鮮肉迅速崛起，憑藉可圈可點的演技和神仙顏值被稱為韓劇新男神。

韓娛圈帥哥層出不窮，但能被叫「臉天才」的也就只有車銀優一個人，飯圈還流行著一句「本命是本命，車銀優是車銀優」的話，可見車銀優的顏值相當符合大眾審美。 年僅24歲的車銀優已坐穩新生代男神的地位了，不只是唱跳偶像，還參演過多部大熱劇，譬如《我的ID是江南美女》、《新入史官丘海昤》、《女神降臨》，部部都讓劇迷們追不停。



▲tvN《女神降臨》官方劇照

接著就是好資源拿到手軟的鮮肉男宋江，出道2年就穩坐男主位置了，這躥紅的速度堪比火箭啊。 2019年宋江因《喜歡的話請響鈴》人氣暴漲， 這部作品也讓「宋江」這個名字開始成為時下女孩們心中的新任男神代表。 最近宋江又搭檔了新生代小花韓昭熙主演了《無所抗拒的他》，把海王朴宰彥刻畫得淋漓盡致。 明明之前的《如蝶翩翩》裡是憂鬱的芭蕾男伶來著，轉變速度不要太快哦。 這邊《無所抗拒的他》剛殺青，宋江又傳出要和韓劇女神朴敏英搭檔合作《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史》的消息，好資源不斷。



▲JTBC《無法抗拒的他》官方劇照

最後一位就是前兩天剛剛入伍服役的張基龍了。 被譽為IU專屬的螢幕男友的張基龍，雖以模特身份出道，但因多次參演過IU的MV而被稱為「IU的男人」，借著這個光環登陸演藝圈的張基龍這些年從配角一路磨鍊到主角，《我的室友是九尾狐》 不僅迷倒了女主角李惠利，也順帶讓大批女觀眾拜倒在他的西裝褲之下，是網友們公認是既有演技又有顏值的人氣男星。 目前，雖然人已經在部隊，但「軍白期」還有他和女神宋慧喬主演的《現在分手中》要開播，值得期待哦。



▲tvN《我的室友是九尾狐》官方劇照

「首圖：ig@juanxkui、@songkang_b、@eunwo.o_c」

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