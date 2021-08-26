最新三大韩剧男神♥：张基龙、车银优、宋江！这是大家最近的新老公嘛～

都说看一部韩剧就换一个老公，帅气养眼的男主角们永远是韩剧的标配，最近有这么三位小鲜肉迅速崛起，凭藉可圈可点的演技和神仙颜值被称为韩剧新男神。

韩娱圈帅哥层出不穷，但能被叫「脸天才」的也就只有车银优一个人，饭圈还流行著一句「本命是本命，车银优是车银优」的话，可见车银优的颜值相当符合大众审美。 年仅24岁的车银优已坐稳新生代男神的地位了，不只是唱跳偶像，还参演过多部大热剧，譬如《我的ID是江南美女》、《新入史官丘海昤》、《女神降临》，部部都让剧迷们追不停。



▲tvN《女神降临》官方剧照

接著就是好资源拿到手软的鲜肉男宋江，出道2年就稳坐男主位置了，这蹿红的速度堪比火箭啊。 2019年宋江因《喜欢的话请响铃》人气暴涨， 这部作品也让「宋江」这个名字开始成为时下女孩们心中的新任男神代表。 最近宋江又搭档了新生代小花韩昭熙主演了《无所抗拒的他》，把海王朴宰彦刻画得淋漓尽致。 明明之前的《如蝶翩翩》里是忧郁的芭蕾男伶来著，转变速度不要太快哦。 这边《无所抗拒的他》刚杀青，宋江又传出要和韩剧女神朴敏英搭档合作《气象厅的人们：社内恋爱残酷史》的消息，好资源不断。



▲JTBC《无法抗拒的他》官方剧照

最后一位就是前两天刚刚入伍服役的张基龙了。 被誉为IU专属的萤幕男友的张基龙，虽以模特身份出道，但因多次参演过IU的MV而被称为「IU的男人」，借著这个光环登陆演艺圈的张基龙这些年从配角一路磨炼到主角，《我的室友是九尾狐》 不仅迷倒了女主角李惠利，也顺带让大批女观众拜倒在他的西装裤之下，是网友们公认是既有演技又有颜值的人气男星。 目前，虽然人已经在部队，但「军白期」还有他和女神宋慧乔主演的《现在分手中》要开播，值得期待哦。



▲tvN《我的室友是九尾狐》官方剧照

「首图：ig@juanxkui、@songkang_b、@eunwo.o_c」

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