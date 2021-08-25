破案了！「人間芭比」全昭彌小腿上戴的器具原來是這個，她的美腿是這麼來的啊

南韓「人間芭比」全昭彌（Somi）的小腿又細又直是因為戴了這個神器嗎？

日前，全昭彌攜新單曲《DUMB DUMB》回歸歌壇，作為全民製作人宣傳的初代C位，全昭彌無論是歌唱和舞蹈實力都不差，表情管理也很出色。 本次帶著新曲重磅回歸，完全沒有讓粉絲失望，光是亮眼造型和魔鬼身材就已經讓不少粉絲瘋狂，粉絲們看了之後瘋狂稱讚：「這是人間芭比吧！」

全昭彌 172cm 46kg 高挑瘦削的身材，筆直纖細的逆天大長腿更是引得所有女生羨慕。 身材辣長相甜，最「致命」的還是她的頭身比腿身比、腰臀比、大小腿比，隨便挑出來一樣都是黃金比例，然而這些全都出現在了她一個人身上，太讓人羡慕嫉妒恨了。



▲ig@somsomi0309

尤其是全昭彌的大長腿，是多少女生夢寐以求的腿啊，小腿薄而細且直，沒有一絲贅肉，這就讓大家好奇了到底是怎麼造就這雙腿的呢？ 最近播出的《全知干預視角》中，大家彷彿找到答案。 全昭彌腿上戴著一副擠壓肌肉的器具，只要在家她都一直戴著，難道這就是她小腿那麼優秀的原因嗎？



▲MBC《全知干預視角》

其實全昭彌腿上戴的是瑜伽環，她也強調這並不是瘦腿器具，而是幫助矯正走路姿勢，從而讓小腿發力正確的器具。 不過即使全昭彌這樣解釋，依舊沒能攔住廣大美少女想要嘗試的心，紛紛跟風購買，有人還在網路上交流使用心得，稱：「笑死，我的腿根本套不進去」、「超級疼，謹慎購買」等。

其實全昭彌之所以擁有魔鬼身材，一方面是因為「媽生體質」（天生的），另一方面是因為長年的健身習慣。 翻翻她的個人IG就能知道，她很喜歡普拉提，各種高難度動作練得非常嫻熟，身材不好才怪呢。



▲ig@somsomi0309

「首圖：ig@somsomi0309」

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