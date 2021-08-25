破案了！「人间芭比」全昭弥小腿上戴的器具原来是这个，她的美腿是这么来的啊

南韩「人间芭比」全昭弥（Somi）的小腿又细又直是因为戴了这个神器吗？

日前，全昭弥携新单曲《DUMB DUMB》回归歌坛，作为全民制作人宣传的初代C位，全昭弥无论是歌唱和舞蹈实力都不差，表情管理也很出色。 本次带著新曲重磅回归，完全没有让粉丝失望，光是亮眼造型和魔鬼身材就已经让不少粉丝疯狂，粉丝们看了之后疯狂称赞：「这是人间芭比吧！」

全昭弥 172cm 46kg 高挑瘦削的身材，笔直纤细的逆天大长腿更是引得所有女生羡慕。 身材辣长相甜，最「致命」的还是她的头身比腿身比、腰臀比、大小腿比，随便挑出来一样都是黄金比例，然而这些全都出现在了她一个人身上，太让人羡慕嫉妒恨了。



▲ig@somsomi0309

尤其是全昭弥的大长腿，是多少女生梦寐以求的腿啊，小腿薄而细且直，没有一丝赘肉，这就让大家好奇了到底是怎么造就这双腿的呢？ 最近播出的《全知干预视角》中，大家彷佛找到答案。 全昭弥腿上戴著一副挤压肌肉的器具，只要在家她都一直戴著，难道这就是她小腿那么优秀的原因吗？



▲MBC《全知干预视角》

其实全昭弥腿上戴的是瑜伽环，她也强调这并不是瘦腿器具，而是帮助矫正走路姿势，从而让小腿发力正确的器具。 不过即使全昭弥这样解释，依旧没能拦住广大美少女想要尝试的心，纷纷跟风购买，有人还在网路上交流使用心得，称：「笑死，我的腿根本套不进去」、「超级疼，谨慎购买」等。

其实全昭弥之所以拥有魔鬼身材，一方面是因为「妈生体质」（天生的），另一方面是因为长年的健身习惯。 翻翻她的个人IG就能知道，她很喜欢普拉提，各种高难度动作练得非常娴熟，身材不好才怪呢。



▲ig@somsomi0309

「首图：ig@somsomi0309」

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