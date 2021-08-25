Joy和Crush官宣戀情，「星宿夫婦」BE了！追星切記不要太過真情實感

隨著Crush和Red Velvet Joy戀情的曝光，有一大堆CP粉們表示心碎了！

23日，嘻哈歌手Crush和女團Red Velvelt成員Joy被爆正在熱戀中，隨後雙方公司以及本人都出面回應，稱兩人正帶著好感交往中，收穫了一大片祝福的同時有星宿CP粉們表示「心痛了，我的CP BE（bad ending）了」。



▲ig@_imyour_joy

「星宿CP」說的是Joy和男團BTOB成員陸星材，兩人於2015年的愛豆真人秀《我們結婚了》中配對成為假想夫妻，也是節目組裡最小的CP。 自從星宿夫婦「上線」以來，他們在節目中羞澀但是甜蜜的小互動看得觀眾們直呼「太甜了」，圈了一大波CP粉。Joy和陸星材第一次見面的時候，Joy很大方地表現出了對陸星材的喜歡，讓陸星材害羞地同時開心地笑開了花。 隨著時間的深入，他們的互動越來越自然，真的有談戀愛的感覺，也引發了很多的網友猜測「陸星材和Joy是不是真的在一起了」。



▲MBC放送演藝大賞2015

不過節目終歸是節目，隨著Joy和陸星材從節目中退出，兩人就鮮少同框了，直到2018年因為節目短暫合體，當時「前夫」陸星材小小抱怨：「在那之後就沒見面了！也不常聯繫。」 雖然是在吐槽，但陸星材一直稱呼Joy的本名「秀英」，瞬間讓星宿CP粉們找回了當時看綜藝時的粉紅回憶。



▲MBC《我們結婚了》

Joy和Crush官宣戀情後，不少星宿CP粉們調侃自己站的CP「BE」了，畢竟當年看節目的時候確實也投入過很多真情實感，觀眾們的姨母笑貫穿整個節目。所以說，追星切忌太過真情實感，說不定哪天房子就塌了（飯圈用語，指愛豆談戀愛了或愛豆犯了大錯等， 房子塌了從字面上來看就是房子倒了的意思，延伸為對於追星人來講，打擊程度與房子倒塌天崩地裂沒什麼區別。）！老話說得好，追CP不如搞學習/事業（其實是小編現編的），只有學到手的知識才是真的，學習和事業永遠不會辜負你！

「首圖：ig@_imyour_joy、TV Daily」

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