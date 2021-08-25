Joy和Crush官宣恋情，「星宿夫妇」BE了！追星切记不要太过真情实感

随著Crush和Red Velvet Joy恋情的曝光，有一大堆CP粉们表示心碎了！

23日，嘻哈歌手Crush和女团Red Velvelt成员Joy被爆正在热恋中，随后双方公司以及本人都出面回应，称两人正带著好感交往中，收获了一大片祝福的同时有星宿CP粉们表示「心痛了，我的CP BE（bad ending）了」。



▲ig@_imyour_joy

「星宿CP」说的是Joy和男团BTOB成员陆星材，两人於2015年的爱豆真人秀《我们结婚了》中配对成为假想夫妻，也是节目组里最小的CP。 自从星宿夫妇「上线」以来，他们在节目中羞涩但是甜蜜的小互动看得观众们直呼「太甜了」，圈了一大波CP粉。Joy和陆星材第一次见面的时候，Joy很大方地表现出了对陆星材的喜欢，让陆星材害羞地同时开心地笑开了花。 随著时间的深入，他们的互动越来越自然，真的有谈恋爱的感觉，也引发了很多的网友猜测「陆星材和Joy是不是真的在一起了」。



▲MBC放送演艺大赏2015

不过节目终归是节目，随著Joy和陆星材从节目中退出，两人就鲜少同框了，直到2018年因为节目短暂合体，当时「前夫」陆星材小小抱怨：「在那之后就没见面了！也不常联系。」 虽然是在吐槽，但陆星材一直称呼Joy的本名「秀英」，瞬间让星宿CP粉们找回了当时看综艺时的粉红回忆。



▲MBC《我们结婚了》

Joy和Crush官宣恋情后，不少星宿CP粉们调侃自己站的CP「BE」了，毕竟当年看节目的时候确实也投入过很多真情实感，观众们的姨母笑贯穿整个节目。所以说，追星切忌太过真情实感，说不定哪天房子就塌了（饭圈用语，指爱豆谈恋爱了或爱豆犯了大错等， 房子塌了从字面上来看就是房子倒了的意思，延伸为对於追星人来讲，打击程度与房子倒塌天崩地裂没什么区别。）！老话说得好，追CP不如搞学习/事业（其实是小编现编的），只有学到手的知识才是真的，学习和事业永远不会辜负你！

「首图：ig@_imyour_joy、TV Daily」

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