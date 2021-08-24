現實版Penthouse！G-Dragon又曬90億的頂樓公寓了，這是私人博物館吧

K-POP界王者G-Dragon也是擁有Penthouse的上層人士。

最近話題最火爆的電視劇當然就是《The Penthouse 3》啦，已經是狗血劇標杆的這部劇能大獲成功的原因有很多，其中有一個就是很有觀賞樂趣，就像那套又大又豪華的頂層套房誰不想擁有呢？ 其實劇裡的公寓現實中也存在哦，尤其是在人均印鈔機的娛樂圈，住在頂樓公寓的人不在少數，G-Dragon就是其中之一。

作為韓娛圈最成功的愛豆，唱歌能掙錢、拍廣告能掙錢、自創潮牌能掙錢，但凡GD涉獵的領域他都能賺得盆滿缽滿，是連明星都羡慕的超級愛豆。 這樣的GD，什麼樣的房子才能體現他的「鈔」能力呢？ 他現在居住的「Nine One HANNAM」就是豪宅中的豪宅。

Nine One HANNAM共有4個不同呎數的單位，而最高層即GD所購買的頂層公寓就有3200呎，市價高達90億韓元，被稱為首爾樓王。 公寓里的每一戶都配備露天游泳池和私人車庫，頂樓豪宅擁有獨立停車場，更有專用電梯。 GD和BLACKPINK Jennie戀情被曝光時就有媒體透露，這對頂流CP經常在家裡約會，走的就是專用電梯，隱私得到了保護。

GD的IG裡其實經常能看到豪宅內部照片，比起私人住宅，更像是充滿藝術氣息的畫廊、展覽廳、私人博物館！



頂級豪宅怎麼能沒有頂級的配置？ GD平時沒少「炫耀」，畢竟家中的每一件藏品都價值不菲，無論是極限量的潮流單品還是價值成百上千萬的大師之作都可能在他的住所找到。據懂行的人說，他家的家具隨隨便便拿出來一件都價格逆天！



這就是現實版頂樓吧！

「首圖：ig@xxxibgdrgn」

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