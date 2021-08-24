现实版Penthouse！G-Dragon又晒90亿的顶楼公寓了，这是私人博物馆吧

K-POP界王者G-Dragon也是拥有Penthouse的上层人士。

最近话题最火爆的电视剧当然就是《The Penthouse 3》啦，已经是狗血剧标杆的这部剧能大获成功的原因有很多，其中有一个就是很有观赏乐趣，就像那套又大又豪华的顶层套房谁不想拥有呢？ 其实剧里的公寓现实中也存在哦，尤其是在人均印钞机的娱乐圈，住在顶楼公寓的人不在少数，G-Dragon就是其中之一。

作为韩娱圈最成功的爱豆，唱歌能挣钱、拍广告能挣钱、自创潮牌能挣钱，但凡GD涉猎的领域他都能赚得盆满钵满，是连明星都羡慕的超级爱豆。 这样的GD，什么样的房子才能体现他的「钞」能力呢？ 他现在居住的「Nine One HANNAM」就是豪宅中的豪宅。

Nine One HANNAM共有4个不同尺数的单位，而最高层即GD所购买的顶层公寓就有3200尺，市价高达90亿韩元，被称为首尔楼王。 公寓里的每一户都配备露天游泳池和私人车库，顶楼豪宅拥有独立停车场，更有专用电梯。 GD和BLACKPINK Jennie恋情被曝光时就有媒体透露，这对顶流CP经常在家里约会，走的就是专用电梯，隐私得到了保护。

GD的IG里其实经常能看到豪宅内部照片，比起私人住宅，更像是充满艺术气息的画廊、展览厅、私人博物馆！



顶级豪宅怎么能没有顶级的配置？ GD平时没少「炫耀」，毕竟家中的每一件藏品都价值不菲，无论是极限量的潮流单品还是价值成百上千万的大师之作都可能在他的住所找到。据懂行的人说，他家的家具随随便便拿出来一件都价格逆天！



这就是现实版顶楼吧！

「首图：ig@xxxibgdrgn」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻