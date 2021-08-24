故意漏掉？時尚雜誌官方IG發Red Velvet照片唯獨少了Irene！網民又吵起來了～

女團Red Velvet隊長Irene 的「罵人事件」的餘波還在繼續。

8月22日，韓國時尚雜誌《ELLE》通過官方IG賬號發佈了Red Velvet 回歸的MV幕後花絮以及造型小貼士等影片，其中包含了Red Velvet新曲《Queendom》成員們的團體照片和個人照片，然而唯獨少了Irene 的個人照片和標籤，從而引發了爭議，被指是Irene去年「態度門」的餘波。



去年10月，Irene因在寫真拍攝現場辱駡工作人員而登上熱搜，隨著事態的擴大，Irene和所屬經紀公司SM娛樂公開道歉，並表示暫時中斷娛樂圈活動以進行自我反省。之後很長一段時間，Irene都沒有在官方場合亮相過，直到這次Red Velvet回歸，Irene此前透露過反省的這段時間裡學習了繪畫、Poppin'舞蹈等。

對於雜誌官方賬號「漏發」Irene照片一事，不少網友提出了質疑，表示：「是故意漏掉Irene的吧」、「既然是以5人組活動的，為什麼要故意這樣做呢？雜誌社也太小氣了吧」。同時也有一部份人贊成《ELLE》的做法，稱：「是Irene自作自受」、「同行受到了Irene的欺負，他們只是在遵守道義罷了」等。

沒過多久，《ELLE》重新上傳了包含Irene個人照l片在內的新PO文，且並未做出任何文字解釋，又一次吸引了廣大網民的關注，熱議持續中。



「首圖：IG@ellekorea」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞