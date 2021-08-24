Crush第一次見Joy時自曝腦袋一片空白，被調侃後表白：你才是我的理想型！

南韓歌手Crush和大勢女團Red Velvet成員Joy正在熱戀，這對新晉歌謠界的「耳膜CP」也吸引了所有粉絲的目光。

隨著Crush和Joy戀情的曝光，兩人之前在節目中的表現再次被韓媒翻出，也許從第一次見面開始就兩人各自的心中就埋下了好感。



▲@_imyour_joy

去年5月，Crush發行了單曲《MAYDAY》，Joy參與了伴唱，錄製這首歌時就是他倆的第一次見面。互稱是對方粉絲的兩人都藏不住激動的心情，初次見到Joy的Crush難掩緊張，連話都說不完整，看得Joy忍不住笑出聲。Crush說：「我現在腦子裡一片空白，太緊張了。」他們的緣分就從這一天開始了。



▲V Live截圖

其實去年9月播出的《Radio Star》中，Crush曾被問及理想型是什麼樣的人，他當時回答是：「把自己該做的事情努力做好的人。」說完就被主持人金九拉吐槽「範圍太廣」，沒想到才過幾秒Crush突然默默地說出：「我的理想型是Irene。」相關內容播出後一度在韓網引發熱議。不過10月份的同檔節目中，Crush又改口了，稱：「之前我曾經說過Irene是我的理想型，Joy有看那天的節目，她還調侃我「你的理想型原來是Irene歐尼啊」，我和Joy合作過歌曲，聽完她的話之後我就覺得太尷尬了，就告訴Joy其實我的理想型是你啦～」



▲SBS《Radio Star》

其實小編覺得，雖然Crush自爆是因為氣氛太尷尬，才把理想型從Irene換成了Joy。但要知道很少有男生會因為要緩解尷尬，就哄女生說「你才是我的理想型」（大部份應該是迅速轉換話題），只能說明Crush的尷尬中有真心，不然無法解釋5月第一次見到Joy就緊張到大腦空白到不知道怎麼說話才好，哈哈。Crush和Joy在去年5月20日曾合作男方的homemade系列首張單曲《Mayday》，兩人一起工作時培養出了音樂上的默契，在那之後也維持著親密的關係，同時兩人都有養寵物狗，也會一起遛狗散心的約會，小心翼翼地培養著愛情，從娛樂圈前後輩變成了情侶。



▲@_imyour_joy

戀情曝光後的下午，Joy發文向粉絲道歉，並表示和Crush的戀情剛剛開始。Joy表示：「突如其來的消息想必一定讓大大家常意外，好久沒一起表演了，成員們和ReVeluv（粉絲名）都很興奮（此時我卻傳出了戀情）讓大家擔心了，真的很抱歉。我們目前剛剛是互相確認了心意，逐漸了解的階段。雖然報導出得這麼快有些慌亂，但是覺得ReVeluv們比我更驚訝，所以寫下了這樣的文字。希望一直愛護我的ReVeluv們能理解我，支持我...突然嚇到大家，真的很抱歉，今天一天因為各種擔心而心亂，所以很擔心。為了不讓大家更擔心，我會更加努力的！對不起，我愛你們！」



隨後，Crush也在官咖發文回應戀情，他称：「最近多虧了這位非常開朗積極向上的朋友，笑的時間也變多了，我的心也變健康了！！是最近才慢慢穩重地確認彼此的心意，在合適的時期，想最先告訴大家，但是先被報導出來了，所以有點驚慌。 突然聽到這個消息粉絲們比我還慌張，想到會失落的粉絲們心情就很沉重。 希望大家能以寬容的心多多喜歡，全心全意地支持和愛我的粉絲們，我今後會帶著責任感，給大家展現好的一面！ 一直感謝你們，我愛你們。 」

「首圖：IG@_imyour_joy」

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