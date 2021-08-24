故意漏掉？时尚杂志官方IG发Red Velvet照片唯独少了Irene！网民又吵起来了～

女团Red Velvet队长Irene 的「骂人事件」的余波还在继续。

8月22日，韩国时尚杂志《ELLE》通过官方IG账号发布了Red Velvet 回归的MV幕后花絮以及造型小贴士等影片，其中包含了Red Velvet新曲《Queendom》成员们的团体照片和个人照片，然而唯独少了Irene 的个人照片和标签，从而引发了争议，被指是Irene去年「态度门」的余波。



去年10月，Irene因在写真拍摄现场辱駡工作人员而登上热搜，随著事态的扩大，Irene和所属经纪公司SM娱乐公开道歉，并表示暂时中断娱乐圈活动以进行自我反省。之后很长一段时间，Irene都没有在官方场合亮相过，直到这次Red Velvet回归，Irene此前透露过反省的这段时间里学习了绘画、Poppin'舞蹈等。

对於杂志官方账号「漏发」Irene照片一事，不少网友提出了质疑，表示：「是故意漏掉Irene的吧」、「既然是以5人组活动的，为什么要故意这样做呢？杂志社也太小气了吧」。同时也有一部份人赞成《ELLE》的做法，称：「是Irene自作自受」、「同行受到了Irene的欺负，他们只是在遵守道义罢了」等。

没过多久，《ELLE》重新上传了包含Irene个人照l片在内的新PO文，且并未做出任何文字解释，又一次吸引了广大网民的关注，热议持续中。



「首图：IG@ellekorea」

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