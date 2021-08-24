Crush第一次见Joy时自曝脑袋一片空白，被调侃后表白：你才是我的理想型！

南韩歌手Crush和大势女团Red Velvet成员Joy正在热恋，这对新晋歌谣界的「耳膜CP」也吸引了所有粉丝的目光。

随著Crush和Joy恋情的曝光，两人之前在节目中的表现再次被韩媒翻出，也许从第一次见面开始就两人各自的心中就埋下了好感。



▲@_imyour_joy

去年5月，Crush发行了单曲《MAYDAY》，Joy参与了伴唱，录制这首歌时就是他俩的第一次见面。互称是对方粉丝的两人都藏不住激动的心情，初次见到Joy的Crush难掩紧张，连话都说不完整，看得Joy忍不住笑出声。Crush说：「我现在脑子里一片空白，太紧张了。」他们的缘分就从这一天开始了。



▲V Live截图

其实去年9月播出的《Radio Star》中，Crush曾被问及理想型是什么样的人，他当时回答是：「把自己该做的事情努力做好的人。」说完就被主持人金九拉吐槽「范围太广」，没想到才过几秒Crush突然默默地说出：「我的理想型是Irene。」相关内容播出后一度在韩网引发热议。不过10月份的同档节目中，Crush又改口了，称：「之前我曾经说过Irene是我的理想型，Joy有看那天的节目，她还调侃我「你的理想型原来是Irene欧尼啊」，我和Joy合作过歌曲，听完她的话之后我就觉得太尴尬了，就告诉Joy其实我的理想型是你啦～」



▲SBS《Radio Star》

其实小编觉得，虽然Crush自爆是因为气氛太尴尬，才把理想型从Irene换成了Joy。但要知道很少有男生会因为要缓解尴尬，就哄女生说「你才是我的理想型」（大部份应该是迅速转换话题），只能说明Crush的尴尬中有真心，不然无法解释5月第一次见到Joy就紧张到大脑空白到不知道怎么说话才好，哈哈。Crush和Joy在去年5月20日曾合作男方的homemade系列首张单曲《Mayday》，两人一起工作时培养出了音乐上的默契，在那之后也维持著亲密的关系，同时两人都有养宠物狗，也会一起遛狗散心的约会，小心翼翼地培养著爱情，从娱乐圈前后辈变成了情侣。



▲@_imyour_joy

恋情曝光后的下午，Joy发文向粉丝道歉，并表示和Crush的恋情刚刚开始。Joy表示：「突如其来的消息想必一定让大大家常意外，好久没一起表演了，成员们和ReVeluv（粉丝名）都很兴奋（此时我却传出了恋情）让大家担心了，真的很抱歉。我们目前刚刚是互相确认了心意，逐渐了解的阶段。虽然报导出得这么快有些慌乱，但是觉得ReVeluv们比我更惊讶，所以写下了这样的文字。希望一直爱护我的ReVeluv们能理解我，支持我...突然吓到大家，真的很抱歉，今天一天因为各种担心而心乱，所以很担心。为了不让大家更担心，我会更加努力的！对不起，我爱你们！」



随后，Crush也在官咖发文回应恋情，他称：「最近多亏了这位非常开朗积极向上的朋友，笑的时间也变多了，我的心也变健康了！！是最近才慢慢稳重地确认彼此的心意，在合适的时期，想最先告诉大家，但是先被报导出来了，所以有点惊慌。 突然听到这个消息粉丝们比我还慌张，想到会失落的粉丝们心情就很沉重。 希望大家能以宽容的心多多喜欢，全心全意地支持和爱我的粉丝们，我今后会带著责任感，给大家展现好的一面！ 一直感谢你们，我爱你们。 」

「首图：IG@_imyour_joy」

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