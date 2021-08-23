刘在锡一个人容易孤单，连续在各大节目被爆料隔离期间狂打电话

「大神」刘在锡真的闲不下来啊～！

昨（22日）播出的《Running Man》，刘在锡因为居家隔离，和成员们相隔多周再次见面，哈哈还没等待刘在锡说明感想就抢著说：「听说电话费有200万元？跟郑埻夏哥打电话，他都快烦死了。」刘在锡笑著承认：「我狂打电话啊……」

（图：《Running Man》@friDay影音 截图）

结果话题马上歪楼，金钟国竟然问：「隔离期间都没见孩子吗？那也太舒服了吧？」刘在锡反驳：「你也太过分了吧？」池锡辰在旁加入战局：「不过这也不能明目张胆地说，心里默默开心就好了。」哈哈：「所以哥本来隔离一周就好了吧？那为什么又进去了？都是有理由啊，让自己放假。」

（图：《Running Man》@friDay影音 截图）

其实，刘在锡才刚在《玩什么好呢？》表达隔离有多孤单，和家人分开也很不习惯，期间多亏了东京奥运选手的表现，他才得以度过一个人的日子，不过一个人拍手还是有些凄凉……

（图：《玩甚么好呢》@黄VIU 截图）

刘在锡也表明了自己是「一个人就活不下去的类型」，在隔离期间体会了很多事情，在和《玩什么好呢？》制作组讨论过后才决定一改一人主持的方式，决定和《无限挑战》成员郑埻夏、哈哈、曹世镐与黄光熙轮流搭档，并说自己平时真的很常和曹世镐还有郑埻夏视讯电话。

（图：《玩甚么好呢》@黄VIU 截图）

曹世镐很能理解刘在锡常感到寂寞，在《刘QUIZ ON THE BLOCK》重现打给刘在锡隔离时的景况：「我还记得哥悲伤的声音。」曹世镐高昂地打给他：「你在做什么呢？」却得到刘在锡低落的声调：「躺著呢……」

（封图：《Running Man》@friDay影音 截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻