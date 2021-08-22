《Running Man》最新預告照：綜藝感十足的新生代許齡智&李泳知登場，成員完全hold不住她們

兩人都不是第一次上《Running Man》了，而且都讓人留下非常深刻的印象！兩位也剛好都叫「영지」（韓文字同音），真的是潛力十足的新生代藝人。

SBS 熱門綜藝節目《Running Man》今天播出的最新一集中，邀請到了女團KARA車聲的許齡智，和《高等Rapper3 》中拿下冠軍的李泳知，兩人不僅在音樂方面有著出眾實力，綜藝感更是不容小覷。



▼預告，這一期兩位嘉賓成為隊長，為了招募RM成員使出渾身解數，原本態度傲慢的成員們，都被兩人不計形象的演出給融化，全場狂笑不止。



因為兩人的名字「영지」音同「靈芝」，就直接被節目組取了一個「靈芝姐妹」的綽號，兩人的青春活力也感染了RM成員們，現場氣氛相當熱絡，表演時更是擁有掌控全場目光的魅力。



此外，李泳知更是積極招攬老人家池錫辰成為隊員，讓大家相當意外，王鼻子大哥也是受寵若驚，節目屆時還會有運動競賽，最弱體質的幾人被分到了同一隊，讓這一集變得更加有趣搞笑。



更多有趣的內容請鎖定今天下午五點播出的《Running Man》。

*圖：런닝맨 - 스브스 공식 채널@official、youtube

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