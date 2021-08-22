《Running Man》最新预告照：综艺感十足的新生代许龄智&李泳知登场，成员完全hold不住她们

两人都不是第一次上《Running Man》了，而且都让人留下非常深刻的印象！两位也刚好都叫「영지」（韩文字同音），真的是潜力十足的新生代艺人。

SBS 热门综艺节目《Running Man》今天播出的最新一集中，邀请到了女团KARA车声的许龄智，和《高等Rapper3 》中拿下冠军的李泳知，两人不仅在音乐方面有著出众实力，综艺感更是不容小觑。



▼预告，这一期两位嘉宾成为队长，为了招募RM成员使出浑身解数，原本态度傲慢的成员们，都被两人不计形象的演出给融化，全场狂笑不止。



因为两人的名字「영지」音同「灵芝」，就直接被节目组取了一个「灵芝姐妹」的绰号，两人的青春活力也感染了RM成员们，现场气氛相当热络，表演时更是拥有掌控全场目光的魅力。



此外，李泳知更是积极招揽老人家池锡辰成为队员，让大家相当意外，王鼻子大哥也是受宠若惊，节目届时还会有运动竞赛，最弱体质的几人被分到了同一队，让这一集变得更加有趣搞笑。



更多有趣的内容请锁定今天下午五点播出的《Running Man》。

*图：런닝맨 - 스브스 공식 채널@official、youtube

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