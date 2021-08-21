宋仲基主演復仇新劇《財閥家的小兒子》陣容強大！六位主演人物簡介一次看，腦補一下畫面超精彩

這部目前是許多網友2022年超期待的電視劇，希望JTBC電視台能靠這個劇本跟陣容，再創一次神話紀錄啊～！

JTBC 將在明年推出的復仇新劇《財閥家的小兒子》目前公開的演員陣容可以說是越來越強大，尤其三位主演宋仲基、李聖旻、申鉉彬更是令人意想不到的組合，這部劇更是被寄予厚望，期待能夠為電視台再創一波全新神話。

《財閥家的小兒子》講述被冤枉涉嫌侵吞資金而被財閥家殺害的主人公，重生為財閥家的小兒子，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長並報仇的故事。由《她很漂亮》、《W－兩個世界》鄭大胤導演，與《成均館緋聞》、《60天，指定倖存者》金泰姬編劇合作，從演員到製作團隊都是最黃金的組合。



*圖：재벌집 막내아들@Official

【人物簡介】前四位主演是官方公開的確定角色。

▼宋仲基飾演主人公「尹賢宇」，他忠誠於順陽家，結果背黑鍋還被丟棄，之後重生成為財閥家最小的兒子「陳道俊」，利用自己知道的未來打算侵佔順陽集團。



*圖：History D&C@Official

▼李聖旻飾演順陽家的老總裁「陳陽哲」，對錢有著無止境的慾望，相當冷酷無情的一個狠角色。



*圖：재벌집 막내아들@Official

▼申鉉彬飾演首爾地方檢察官「徐敏英」，為了打擊腐敗、實現正義不擇手段，緊咬著順陽家不放，被稱作是「順陽家的陰間使者」。劇中與陳道俊展開一段複雜的恩怨情仇。



*圖：마인@Official

▼趙漢哲飾演順陽家的次子「陳東基」，他是一個能快速、冷酷推斷事理的勝負師，認為自己不是長子而是次子的身分，是順陽的不幸，虎視眈眈的渴望登上順陽集團的王座。



*圖：눈컴퍼니@official

▼Tiffany飾演僑胞出身的「瑞秋／Rachael」，陳道俊的好朋友，Miracle 奇蹟投資公司的執行長。



*圖：걸스플래닛999@IG

▼金南喜(金南熙)飾演「陳成俊」，陳道俊的哥哥，角色詳細內容未有定案。



*圖：스위트홈@official

《財閥家的小兒子》預計在明年推出。

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