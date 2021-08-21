宋仲基主演复仇新剧《财阀家的小儿子》阵容强大！六位主演人物简介一次看，脑补一下画面超精彩

这部目前是许多网友2022年超期待的电视剧，希望JTBC电视台能靠这个剧本跟阵容，再创一次神话纪录啊～！

JTBC 将在明年推出的复仇新剧《财阀家的小儿子》目前公开的演员阵容可以说是越来越强大，尤其三位主演宋仲基、李圣旻、申铉彬更是令人意想不到的组合，这部剧更是被寄予厚望，期待能够为电视台再创一波全新神话。

《财阀家的小儿子》讲述被冤枉涉嫌侵吞资金而被财阀家杀害的主人公，重生为财阀家的小儿子，为了侵吞整个财阀家族，一步步成长并报仇的故事。由《她很漂亮》、《W－两个世界》郑大胤导演，与《成均馆绯闻》、《60天，指定幸存者》金泰姬编剧合作，从演员到制作团队都是最黄金的组合。



*图：재벌집 막내아들@Official

【人物简介】前四位主演是官方公开的确定角色。

▼宋仲基饰演主人公「尹贤宇」，他忠诚於顺阳家，结果背黑锅还被丢弃，之后重生成为财阀家最小的儿子「陈道俊」，利用自己知道的未来打算侵占顺阳集团。



*图：History D&C@Official

▼李圣旻饰演顺阳家的老总裁「陈阳哲」，对钱有著无止境的欲望，相当冷酷无情的一个狠角色。



*图：재벌집 막내아들@Official

▼申铉彬饰演首尔地方检察官「徐敏英」，为了打击腐败、实现正义不择手段，紧咬著顺阳家不放，被称作是「顺阳家的阴间使者」。剧中与陈道俊展开一段复杂的恩怨情仇。



*图：마인@Official

▼赵汉哲饰演顺阳家的次子「陈东基」，他是一个能快速、冷酷推断事理的胜负师，认为自己不是长子而是次子的身分，是顺阳的不幸，虎视眈眈的渴望登上顺阳集团的王座。



*图：눈컴퍼니@official

▼Tiffany饰演侨胞出身的「瑞秋／Rachael」，陈道俊的好朋友，Miracle 奇迹投资公司的执行长。



*图：걸스플래닛999@IG

▼金南喜(金南熙)饰演「陈成俊」，陈道俊的哥哥，角色详细内容未有定案。



*图：스위트홈@official

《财阀家的小儿子》预计在明年推出。

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