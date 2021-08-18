KAI居然不知道芒果裡有籽！一刀切下去疑惑連連，最後竟生生用手掰開

別的愛豆都在「撕裂舞台」，KAI已經在廚房裡挑戰「撕裂芒果」了XDDD

這週一播出的tvN綜藝《牛島酒館》裡，EXO成員KAI和金喜善一起為夜間布帳馬車的客人準備餐點，做好炸蝦之後開始做芒果冰激淩，KAI想切一些新鮮芒果作為裝飾，從芒果的正中間橫著一刀切下去，發現切不動之後驚訝地說：「什麼？ 芒果裡面有籽嗎？ 」



（圖：tvN《牛島酒館》節目截圖）

旁邊的主廚也慌了：「是啊！你不知道嗎？ 」KAI試圖用手掰開芒果，問道：「籽有多大？ 」主廚：「很大的！這樣不行！我來幫你！」就在說話間，KAI已經把芒果掰成兩半...... 主廚再次驚慌XD



（圖：tvN《牛島酒館》節目截圖）

觀眾看到這邊紛紛笑瘋：「他的語氣真的超驚訝」、「EXO不是代言過芒果籽化妝品嗎」、「可能KAI只吃過切片芒果所以不知道吧，真的太好笑了」、「內褲裡邊有兩個字，芒果裡面有籽」。



（封圖：EXO FB）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞