KAI居然不知道芒果里有籽！一刀切下去疑惑连连，最后竟生生用手掰开

别的爱豆都在「撕裂舞台」，KAI已经在厨房里挑战「撕裂芒果」了XDDD

这周一播出的tvN综艺《牛岛酒馆》里，EXO成员KAI和金喜善一起为夜间布帐马车的客人准备餐点，做好炸虾之后开始做芒果冰激淩，KAI想切一些新鲜芒果作为装饰，从芒果的正中间横著一刀切下去，发现切不动之后惊讶地说：「什么？ 芒果里面有籽吗？ 」



（图：tvN《牛岛酒馆》节目截图）

旁边的主厨也慌了：「是啊！你不知道吗？ 」KAI试图用手掰开芒果，问道：「籽有多大？ 」主厨：「很大的！这样不行！我来帮你！」就在说话间，KAI已经把芒果掰成两半...... 主厨再次惊慌XD



（图：tvN《牛岛酒馆》节目截图）

观众看到这边纷纷笑疯：「他的语气真的超惊讶」、「EXO不是代言过芒果籽化妆品吗」、「可能KAI只吃过切片芒果所以不知道吧，真的太好笑了」、「内裤里边有两个字，芒果里面有籽」。



（封图：EXO FB）

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