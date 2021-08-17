手機通訊錄有6000人的金希澈的獨家備註法：關於金秀賢和宣美的說明很符合實際XD

南韓娛樂圈「人脈王」金希澈好友遍佈全韓娛，他有自己一套獨特的通訊錄備註法。

金希澈就像是個寶石般的存在，男女老少通吃不說，半個韓娛演藝圈都是他的好友一般，幽默開朗的個性讓他玩轉各大電視台的綜藝，無數藝人朋友拜倒在他的牛仔褲之下。 美女藝人好友隨便說出來一個都能另男生們瘋狂，但wuli宇宙大明星卻能同時擁有多名美女藝人好友，小編就問你羨慕不羡慕。



之前的綜藝節目里，金希澈就曾經爆料過自己的手機通訊錄里存了6000人，可見人脈有廣。而為了保護朋友們，金希澈對於通訊錄裡的人名備註也有自己的一套方法。 《認識的哥哥》里他就公開過，比如用了只有他能看懂的綽號，Brown Eyed Girls成員佳仁在金希澈的手機里就被標記成了「眼線」。 看看，金希澈一下子就Get到了佳仁妝容的精髓。



▲jtbc《認識的哥哥》

除此之外，金希澈最近又多了另一套備註法則，在《我家的熊孩子》中被Super Junior的隊友們曝光出來。 宣美備註稱GASHINA宣美，因為宣美的SOLO代表歌曲就是《GASHINA》，金希澈解釋是「宣美」這個名字太常見了，所以加上了歌名。 宋智孝是《Running Man》宋智孝，演員申賢俊是「光腳的」申賢俊（代表作《光腳的基豐》），韓劇男神金秀賢則是「來自星星的」金秀賢。 金希澈擔心搞混同名的人，於是在大家的名字前面都加了簡單易懂的「代表作」。



▲SBS《我家的熊孩子》

啊，我們普通人完全沒有宇宙大明星金希澈這種煩惱，誰的手機通訊錄裡能存6000人，哈哈哈哈哈！

「首圖：ig@official_sunmi、@soohyun_k216、@kimheenim」

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