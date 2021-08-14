這大衣除了他還有誰能駕馭！當LV遇見李敏鎬

最新一期的9月號雜誌Esquire Korea的封面人物就是男神李敏鎬，最近他正為LV代言精品飾品系列，日前雜誌釋出李敏鎬為其拍攝的畫報照片，滿滿的精品Logo長大衣，這種長度跟氣場除了李敏鎬還有誰能駕馭呢？

在天氣漸漸入秋的同時，李敏鎬也開始換上新裝代言，本次登上了時尚雜誌的9月號封面人物，長大衣與毛衣等比較厚重保暖的穿搭風格也開始出籠，今年李敏鎬成為LV旗下飾品系列的代言人之一，他也時常在IG分享他的LV穿搭，最近也有更新他正在拍攝畫報的照片，不知道是不是也是Esquire呢？

本次的封面照其中一張封面的長大衣，隱隱發亮LV經典Logo佈滿整件大衣，若不是像李敏鎬有著一雙逆天長腿，怎麼有辦法撐起這件服裝呢？配上了亮橘色的背板，更顯現出這件大衣的特殊色調。



照片:MYM FB

另一張照片中李敏鎬則是換上了亮綠色的毛衣，雖是秋季感覺已經是冬裝了！不過特別露出的是手腕上所配戴的名錶，與其他搭配的飾品。髮型短短的感覺更加年輕。最後一張則是黑白色調，李敏鎬穿上Oversize的寬大版型外套，也搭配寬鬆的褲型，看起來整體比例感覺臉非常小。

更精采的照片就請大家持續期待9月號的雜誌Esquire Korea。

封面照片:IG@esquire.kore

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