这大衣除了他还有谁能驾驭！当LV遇见李敏镐

最新一期的9月号杂志Esquire Korea的封面人物就是男神李敏镐，最近他正为LV代言精品饰品系列，日前杂志释出李敏镐为其拍摄的画报照片，满满的精品Logo长大衣，这种长度跟气场除了李敏镐还有谁能驾驭呢？

在天气渐渐入秋的同时，李敏镐也开始换上新装代言，本次登上了时尚杂志的9月号封面人物，长大衣与毛衣等比较厚重保暖的穿搭风格也开始出笼，今年李敏镐成为LV旗下饰品系列的代言人之一，他也时常在IG分享他的LV穿搭，最近也有更新他正在拍摄画报的照片，不知道是不是也是Esquire呢？

本次的封面照其中一张封面的长大衣，隐隐发亮LV经典Logo布满整件大衣，若不是像李敏镐有著一双逆天长腿，怎么有办法撑起这件服装呢？配上了亮橘色的背板，更显现出这件大衣的特殊色调。



照片:MYM FB

另一张照片中李敏镐则是换上了亮绿色的毛衣，虽是秋季感觉已经是冬装了！不过特别露出的是手腕上所配戴的名表，与其他搭配的饰品。发型短短的感觉更加年轻。最后一张则是黑白色调，李敏镐穿上Oversize的宽大版型外套，也搭配宽松的裤型，看起来整体比例感觉脸非常小。

更精采的照片就请大家持续期待9月号的杂志Esquire Korea。

封面照片:IG@esquire.kore

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