「國民孝子」銀赫又遇挫折了～《家務男2》利特反客為主替銀赫爸爸慶生XD

SJ裡你的就是我的，何況你們不是大小利特嗎XDD（拍拍）

Super Junior銀赫在成為節目《做家務的男人們2》固定班底後，孝順的模樣很快就被封為「國民孝子」。然而國民孝子不好當，銀赫可是為家人學習很多事情，過程卻遭遇不少挫折。

7日播出的節目內容中，銀赫繼上次招待Super Junior成員利特與藝聲的媽媽，此次幫爸爸準備生日宴又遇到困難。雖然銀赫找了隊內練就一身好廚藝的利特指導，但在料理前，銀赫就被利特嘮叨到耳朵簡直要流血啦！連自己媽媽都站在利特那邊呢！



▼利特不僅嘮叨銀赫的整潔，還嘮叨銀赫不要浪費食材



正式料理時，銀赫光看見大章魚就嚇一大跳，害怕得不得了還是得硬著頭皮料理，下刀時還一邊向章魚道歉。



▼利特與銀赫製作海鮮雞湯時，還將所有食材比喻作SJ成員們



忙了好一陣子，利特主動要銀赫休息，銀赫直接累癱在沙發上，由利特擺設桌面並端上料理。殊不知，銀赫爸爸正好回家看見了此情景，向利特表達感謝，利特乾脆把功勞全攬在自己身上，一旁的銀赫超傻眼～XD



家人你一句我一句稱讚利特，銀赫被冷落也無力反駁，甚至連吃飯坐位也被更動，還得幫利特與家人拍照QQ（到底誰才是親生兒子XDD）



最後銀赫接受製作組訪問時說：「特別感謝特哥，今天一整天也和我一起很辛苦，雖然很感謝……但如果（利特）下次再來的話，趕快做好趕快離開的話，對彼此都好吧……」

兩位MC崔秀宗與夏希羅隔著螢幕安慰他：「因為學到了這些，感覺自己一人也能做好的，哪天請我們去吃好吃的吧！」

（圖：《做家務的男人2》@YouTube KBS Entertain 截圖）

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