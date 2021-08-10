「国民孝子」银赫又遇挫折了～《家务男2》利特反客为主替银赫爸爸庆生XD

SJ里你的就是我的，何况你们不是大小利特吗XDD（拍拍）

Super Junior银赫在成为节目《做家务的男人们2》固定班底后，孝顺的模样很快就被封为「国民孝子」。然而国民孝子不好当，银赫可是为家人学习很多事情，过程却遭遇不少挫折。

7日播出的节目内容中，银赫继上次招待Super Junior成员利特与艺声的妈妈，此次帮爸爸准备生日宴又遇到困难。虽然银赫找了队内练就一身好厨艺的利特指导，但在料理前，银赫就被利特唠叨到耳朵简直要流血啦！连自己妈妈都站在利特那边呢！



▼利特不仅唠叨银赫的整洁，还唠叨银赫不要浪费食材



正式料理时，银赫光看见大章鱼就吓一大跳，害怕得不得了还是得硬著头皮料理，下刀时还一边向章鱼道歉。



▼利特与银赫制作海鲜鸡汤时，还将所有食材比喻作SJ成员们



忙了好一阵子，利特主动要银赫休息，银赫直接累瘫在沙发上，由利特摆设桌面并端上料理。殊不知，银赫爸爸正好回家看见了此情景，向利特表达感谢，利特干脆把功劳全揽在自己身上，一旁的银赫超傻眼～XD



家人你一句我一句称赞利特，银赫被冷落也无力反驳，甚至连吃饭坐位也被更动，还得帮利特与家人拍照QQ（到底谁才是亲生儿子XDD）



最后银赫接受制作组访问时说：「特别感谢特哥，今天一整天也和我一起很辛苦，虽然很感谢……但如果（利特）下次再来的话，赶快做好赶快离开的话，对彼此都好吧……」

两位MC崔秀宗与夏希罗隔著萤幕安慰他：「因为学到了这些，感觉自己一人也能做好的，哪天请我们去吃好吃的吧！」

（图：《做家务的男人2》@YouTube KBS Entertain 截图）

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