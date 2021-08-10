李光洙幫人拍照都這麼搞笑！大部份女生看到照片後可能會追打他吧XD

「亞洲王子」李光洙從來不會放過任何一個逗笑粉絲的機會。

因為人們綜藝《Running Man》，李光洙火變全亞洲，綜藝身份一度蓋過他的本職工作-模特、演員。 前不久李光洙宣佈從出演了10多年的《Running Man》下車，一是考慮到身體原因，二則是想要全身心投入影視劇事業，希望重心回歸到演藝事業上。 這次他就帶著新影片《Sinkhole》回歸了。



▲ig@masijacoke850714

在《Sinkhole》（台譯《天坑》；港譯《危樓深淵》）中李光洙搭檔女演員金惠濬拍照，被稱為「綜藝之神最眷顧的男人」的他無時無刻不在散發搞笑魅力。金惠濬通過個人IG公開了一張日常照片，照片裡她姿勢優雅的坐在凳子上，等著站在前方的人替她拍照。而手拿手機拍照的人並沒有拍她的全身，而是將鏡頭聚焦在了臉上，整個螢幕都「充斥」著金惠濬的臉，讓人很難不懷疑拍照人的「審美」。



其實給金惠濬拍照的就是李光洙啦，金惠濬坐得那麼優雅，笑得那麼甜美，他居然把人家拍成了「大頭娃娃」，不知道金惠濬看過之後會不會打人，哈哈哈！光洙啊，你拍照的技能有待提高，要多多為李善彬拍照練習一下哦。

李光洙的幽默感真的是刻在了骨子裡，大家還記得他曾經和粉絲拍照時，直接拉著對方躺在了地上，哈哈哈哈哈哈哈！



▲SBS《Running Man》

「首圖：SBS《Running Man》」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞