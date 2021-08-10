李光洙帮人拍照都这么搞笑！大部份女生看到照片后可能会追打他吧XD

「亚洲王子」李光洙从来不会放过任何一个逗笑粉丝的机会。

因为人们综艺《Running Man》，李光洙火变全亚洲，综艺身份一度盖过他的本职工作-模特、演员。 前不久李光洙宣布从出演了10多年的《Running Man》下车，一是考虑到身体原因，二则是想要全身心投入影视剧事业，希望重心回归到演艺事业上。 这次他就带著新影片《Sinkhole》回归了。



▲ig@masijacoke850714

在《Sinkhole》（台译《天坑》；港译《危楼深渊》）中李光洙搭档女演员金惠浚拍照，被称为「综艺之神最眷顾的男人」的他无时无刻不在散发搞笑魅力。金惠浚通过个人IG公开了一张日常照片，照片里她姿势优雅的坐在凳子上，等著站在前方的人替她拍照。而手拿手机拍照的人并没有拍她的全身，而是将镜头聚焦在了脸上，整个萤幕都「充斥」著金惠浚的脸，让人很难不怀疑拍照人的「审美」。



其实给金惠浚拍照的就是李光洙啦，金惠浚坐得那么优雅，笑得那么甜美，他居然把人家拍成了「大头娃娃」，不知道金惠浚看过之后会不会打人，哈哈哈！光洙啊，你拍照的技能有待提高，要多多为李善彬拍照练习一下哦。

李光洙的幽默感真的是刻在了骨子里，大家还记得他曾经和粉丝拍照时，直接拉著对方躺在了地上，哈哈哈哈哈哈哈！



▲SBS《Running Man》

「首图：SBS《Running Man》」

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