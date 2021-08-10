BLACKPINK Lisa養寵物惹眾怒：道德綁架VS不負責任

BLACKPINK Lisa養寵物引發眾怒。

BLINK們都知道Lisa是個非常喜歡小動物的人，她在韓國一共養了5隻貓咪，Leo、Luca、Lili、Lousi和Lego，每一隻都超級可愛。日前Lisa在個人IG裡上傳了限時動態，宣佈L家族新增一位成員，應該就是圖片裡的這隻杜賓犬，叫Love，不過沒想到Lisa認養寵物的行為引發了爭議。



引爆這次爭議的原因就是廣大韓國網友覺得Lisa只愛品種貓狗，甚至拿她和收養流浪犬的隊友Rosé作比較，一時之間韓網輿論被點燃了。



Lisa飼養的貓咪中最具爭議的就是英格蘭折耳貓，是基因突變繁殖出來的品種，也因此很容易生病，並且年紀越大，遭受的痛苦越多。但因為它們可愛的外貌，盲目購買的人越來越多。還有人從這幾年Lisa的IG看出了蛛絲馬跡，指出Lisa不僅養了折耳貓，而且給自己的貓沒有進行絕育還進行配種。很多人，甚至是獸醫都會建議養貓絕育，它們的生育帶來的是危險和痛苦。因此就有網友覺得，作為一個有較大影響力的明星，Lisa帶頭示範了一種不負責任的養貓行為，還會影響到其他人想去領養折耳貓等：「你們的一言一行真的影響很多人」。



不過有部份網友覺得Lisa只要有好好照顧寵物就可以，沒必要對她進行道德綁架。也有網友解釋Lisa除了第一隻貓是購買之外，其餘的貓都是認養回來的：「這些寵物她都有在好好養，就不用鍵盤俠操心了，反應過大。」

「首圖/內文圖: IG@lalalalisa_m」

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