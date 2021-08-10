BLACKPINK Lisa养宠物惹众怒：道德绑架VS不负责任

BLACKPINK Lisa养宠物引发众怒。

BLINK们都知道Lisa是个非常喜欢小动物的人，她在韩国一共养了5只猫咪，Leo、Luca、Lili、Lousi和Lego，每一只都超级可爱。日前Lisa在个人IG里上传了限时动态，宣布L家族新增一位成员，应该就是图片里的这只杜宾犬，叫Love，不过没想到Lisa认养宠物的行为引发了争议。



引爆这次争议的原因就是广大韩国网友觉得Lisa只爱品种猫狗，甚至拿她和收养流浪犬的队友Rosé作比较，一时之间韩网舆论被点燃了。



Lisa饲养的猫咪中最具争议的就是英格兰折耳猫，是基因突变繁殖出来的品种，也因此很容易生病，并且年纪越大，遭受的痛苦越多。但因为它们可爱的外貌，盲目购买的人越来越多。还有人从这几年Lisa的IG看出了蛛丝马迹，指出Lisa不仅养了折耳猫，而且给自己的猫没有进行绝育还进行配种。很多人，甚至是兽医都会建议养猫绝育，它们的生育带来的是危险和痛苦。因此就有网友觉得，作为一个有较大影响力的明星，Lisa带头示范了一种不负责任的养猫行为，还会影响到其他人想去领养折耳猫等：「你们的一言一行真的影响很多人」。



不过有部份网友觉得Lisa只要有好好照顾宠物就可以，没必要对她进行道德绑架。也有网友解释Lisa除了第一只猫是购买之外，其余的猫都是认养回来的：「这些宠物她都有在好好养，就不用键盘侠操心了，反应过大。」

「首图/内文图: IG@lalalalisa_m」

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