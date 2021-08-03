兩年前在舞台踩空多處骨折！Red Velvet Wendy直播中聊到事故後的感受

Wendy兩年前那次事故真的讓人非常心痛，繼今年4月的SOLO出道之後，本月她將再次作為Red Velvet成員回歸、發行迷你六輯《Queendom》，超期待五位成員一起的打歌節目啊！

上周日Red Velvet五位成員進行直播慶祝出道7周年，一起回顧了7年來的團體和個人活動，聊到2019年發行的歌曲《Phycho》時，Joy突然感性，差點流下眼淚：「這首歌真的很棒，可惜舞台很少，像這樣重新一起活動真的好像奇跡...... 我是說真的很值得珍惜。 」Wendy笑著說：「是奇跡沒錯！所以也覺得現在更加寶貴。 」



（圖：Red Velvet VLIVE直播截圖 Youtube@Rem Jee）

Wendy在2019年底的《SBS歌謠大戰》彩排時發生事故，因為樓梯沒有到達應該在的位置，導致Wendy從相當於2層樓高的地方踩空墜落、嚴重受傷：右側骨盆和手腕骨折、右側顴骨出現裂隙，身上多出擦傷，至少需要6周時間治療。 因此Wendy不僅沒能參加這次年末舞台演出，之後也休養了好一段時間。

Seulgi：「以後還有很多5個人一起表演的機會。 」Joy：「Wendy歐尼為了重新活動，在身體和心靈方面都做了非常努力的管理。 」Wendy很有活力地說：「我感覺自己現在更加升級了，真的很好。 雖然很難相信已經出道7年了，但這些時間真的給我很多幫助。 我很需要那段時間。 」



（圖：Red Velvet VLIVE直播截圖 Youtube@Rem Jee）

粉絲紛紛表示：「Wendy真的太好了」、「Wendy是天使吧」、「感謝Wendy平安健康地回來了」。



這次直播里，Wendy還神秘地說「會有令人開心的驚喜消息」，Joy也說「在專輯之外還準備了一個東西」，不知道什麼時候會公開呢？



（封圖：IG@todayis_wendy，Red Velvet VLIVE直播截圖 Youtube@Rem Jee）

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