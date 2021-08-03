两年前在舞台踩空多处骨折！Red Velvet Wendy直播中聊到事故后的感受

Wendy两年前那次事故真的让人非常心痛，继今年4月的SOLO出道之后，本月她将再次作为Red Velvet成员回归、发行迷你六辑《Queendom》，超期待五位成员一起的打歌节目啊！

上周日Red Velvet五位成员进行直播庆祝出道7周年，一起回顾了7年来的团体和个人活动，聊到2019年发行的歌曲《Phycho》时，Joy突然感性，差点流下眼泪：「这首歌真的很棒，可惜舞台很少，像这样重新一起活动真的好像奇迹...... 我是说真的很值得珍惜。 」Wendy笑著说：「是奇迹没错！所以也觉得现在更加宝贵。 」



（图：Red Velvet VLIVE直播截图 Youtube@Rem Jee）

Wendy在2019年底的《SBS歌谣大战》彩排时发生事故，因为楼梯没有到达应该在的位置，导致Wendy从相当於2层楼高的地方踩空坠落、严重受伤：右侧骨盆和手腕骨折、右侧颧骨出现裂隙，身上多出擦伤，至少需要6周时间治疗。 因此Wendy不仅没能参加这次年末舞台演出，之后也休养了好一段时间。

Seulgi：「以后还有很多5个人一起表演的机会。 」Joy：「Wendy欧尼为了重新活动，在身体和心灵方面都做了非常努力的管理。 」Wendy很有活力地说：「我感觉自己现在更加升级了，真的很好。 虽然很难相信已经出道7年了，但这些时间真的给我很多帮助。 我很需要那段时间。 」



（图：Red Velvet VLIVE直播截图 Youtube@Rem Jee）

粉丝纷纷表示：「Wendy真的太好了」、「Wendy是天使吧」、「感谢Wendy平安健康地回来了」。



这次直播里，Wendy还神秘地说「会有令人开心的惊喜消息」，Joy也说「在专辑之外还准备了一个东西」，不知道什么时候会公开呢？



（封图：IG@todayis_wendy，Red Velvet VLIVE直播截图 Youtube@Rem Jee）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻