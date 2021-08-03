【有片】《無法抗拒的他》花絮：三人終於正式見面，宋江＆蔡鍾協只要一對視就笑場 XD

這段在劇中看起來超緊張，拍攝的時候卻這麼可愛，蔡鍾協和宋江還討論要怎麼不笑場！

《無法抗拒的他》第7集中，朴宰彥（宋江 飾）決定去劉娜比（韓韶禧 飾）所在的地方，沒想到卻剛好看到梁度赫（蔡鍾協 飾）騎腳踏車載著娜比，他也瞬間變臉。到了民宿後，三人終於正式見面，朴宰彥先和梁度赫打了招呼，這畫面看起來超緊張啊～



這段的拍攝花絮也公開，宋江＆蔡鍾協在自我介紹完後，本來還要握手，結果導演說：「握手的話...也太尷尬了吧！好奇怪。」彩排時，兩人真的就像是小學生一樣，可愛的問候和握手～



拍攝單人特寫時，蔡鍾協一講完台詞：「你好，我是梁度赫。」聽到Cut馬上笑場，換到宋江拍攝時，連台詞都還沒說就直接笑場，為了避免再次笑場，蔡鍾協就說：「那麼我就不看你吧...」宋江：「那我也不看你吧！」和劇中緊張的氛圍完全不同（笑）！



在第8集預告中，「馬鈴薯男」梁度赫不斷地劉娜比告白，朴宰彥也出現在劉娜比阿姨家、當了畫畫的模特兒，劉娜比：「為什麼我會有種腳踏兩條船的感覺？」只剩下3集就要大結局，不知道最後會是如何呢～



（圖：netflix＠《無法抗拒的他》、YouTube@JTBC Drama）

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