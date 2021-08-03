【有片】《无法抗拒的他》花絮：三人终於正式见面，宋江＆蔡钟协只要一对视就笑场 XD

这段在剧中看起来超紧张，拍摄的时候却这么可爱，蔡钟协和宋江还讨论要怎么不笑场！

《无法抗拒的他》第7集中，朴宰彦（宋江 饰）决定去刘娜比（韩韶禧 饰）所在的地方，没想到却刚好看到梁度赫（蔡钟协 饰）骑脚踏车载著娜比，他也瞬间变脸。到了民宿后，三人终於正式见面，朴宰彦先和梁度赫打了招呼，这画面看起来超紧张啊～



这段的拍摄花絮也公开，宋江＆蔡钟协在自我介绍完后，本来还要握手，结果导演说：「握手的话...也太尴尬了吧！好奇怪。」彩排时，两人真的就像是小学生一样，可爱的问候和握手～



拍摄单人特写时，蔡钟协一讲完台词：「你好，我是梁度赫。」听到Cut马上笑场，换到宋江拍摄时，连台词都还没说就直接笑场，为了避免再次笑场，蔡钟协就说：「那么我就不看你吧...」宋江：「那我也不看你吧！」和剧中紧张的氛围完全不同（笑）！



在第8集预告中，「马铃薯男」梁度赫不断地刘娜比告白，朴宰彦也出现在刘娜比阿姨家、当了画画的模特儿，刘娜比：「为什么我会有种脚踏两条船的感觉？」只剩下3集就要大结局，不知道最后会是如何呢～



（图：netflix＠《无法抗拒的他》、YouTube@JTBC Drama）

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