ASTRO文彬9岁时演过瑜卤允浩的童年时期：小脸圆圆超可爱～♥

ASTRO的成员文彬和韩流大前辈东方神起的瑜卤允浩有一段奇妙的缘分。

2006年文彬9岁的时候出演了东方神起的《气球》MV，饰演的就是瑜卤允浩的童年时期。 MV里，文彬穿著老虎的玩偶服亮相，小脸圆圆的特别可爱。



▲东方神起《气球》MV截图

最近做客前东方神起成员金在主持的网路节目《社区青年》时，文彬就回忆了这段往事，说道：「当时根本不知道什么是艺人，但通过那个MV知道了爱豆这个职业，开始有了想当歌手的梦想。 后来遇到好机遇进了公司，接受了训练，慢慢培养实力。 」

文彬参演过《气球》的MV之后，还以「小神起」的名字亮相《Star King》节目，和本尊瑜卤允浩合影，更以「完成型外貌」吸引了不少目光。 2016年文彬正式作为ASTRO的一员出道，此时的瑜卤允浩也已经是出道十多年的大前辈了，两人以歌坛前后辈身份再次相遇。



▲SBS《Star King》截图

此外，东方神起将通过7月30日开播的新综艺《Check This Out》回归萤幕。尤其是瑜卤允浩的回归，更是引发了大众的关注。此前瑜卤允浩被曝出因在一间非法酒店「喝酒到淩晨」违反韩国防疫守则，而同行者与警方发生冲突，他还试图逃走，根据当时韩国媒体报导称，现场甚至还有女服务生作陪，对此，SM娱乐也直接反驳并无此事。警方同时也对外表示：「郑允浩试图逃走一事并不是事实。」还透露当下也并没有肢体冲突，「正确来说是同行者中有人提出了抗议，而在被告知可能触犯《妨害执行公务罪》后，立刻就停止了」。



▲综艺节目《Check This Out》官方海报

「首图：IG@moon_ko_ng、@yunho2154」

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