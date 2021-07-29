Jin要有侄子了！BTS單曲《Butter》太紅了！Jin幫侄子起胎名直接叫「Butter」

看來Jin也有成為「侄子傻瓜」的潛力啊！XD

近日防彈少年團成員Jin的親哥在個人IG上PO出一張孕期超音波檢查的照片，原來是要當爸爸了！哥哥留言說：「你好呀？ 多多拜託啦。 」嫂子也過來留言：「Butter呀，要健康成長哟~」據悉，「Butter」是寶寶的胎名，起名的人正是寶寶的叔叔Jin。



胎名是韓國人給尚在肚中的寶寶起的名字，寄託了希望寶寶健康成長的美好願望，一般寶寶出生之後就不再用了，不過也有人把胎名沿用做乳名使用，例如李同國的小兒子大名叫「李時安」，「大發」就是他的胎名兼乳名。



Jin的哥哥表示是自己拜託Jin給寶寶起名字，不愧是感情超好的兄弟倆。 而「Butter」這個名字剛好跟防彈少年團今年5月發行的熱門新單《Butter》同名，目前這首歌已經在美國Billboard排行榜連續7周霸佔榜首，上周才被同樣來自防彈少年團的新歌《Permission to Dance》替換掉，但緊接著第二周又再度奪回第一寶座、累計8周時間排名第一，人氣真的好高啊！



此外，Jin和哥哥是出了名的感情好，一直很受到粉絲關注。去年8月Jin的哥哥結婚時，婚禮司儀就是由Jin親自擔任。



今年3月防彈少年團出演tvN節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，Jin再次提到哥哥：「直到讀高中時最討厭的人都是哥哥！他總是欺負我！不過現在哥哥都是這樣對我講話：『阿一古碩珍大人！我都是託碩珍大人的福啊！』」哥哥看完節目後在IG上PO出和Jin的對話，表示「我明明比你說的更加恭謙」，Jin也順勢說：「沒錯沒錯，因為是上節目，所以說得含蓄了一點。」兩個人的互動令大家笑翻XD



現在得知Jin要當叔叔的消息，網友紛紛表示祝福：「侄子傻瓜預定」、「Butter要健康成長哦！」



（圖：IG@bts.bighitofficial）

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