Jin要有侄子了！BTS单曲《Butter》太红了！Jin帮侄子起胎名直接叫「Butter」

看来Jin也有成为「侄子傻瓜」的潜力啊！XD

近日防弹少年团成员Jin的亲哥在个人IG上PO出一张孕期超音波检查的照片，原来是要当爸爸了！哥哥留言说：「你好呀？ 多多拜托啦。 」嫂子也过来留言：「Butter呀，要健康成长哟~」据悉，「Butter」是宝宝的胎名，起名的人正是宝宝的叔叔Jin。



胎名是韩国人给尚在肚中的宝宝起的名字，寄托了希望宝宝健康成长的美好愿望，一般宝宝出生之后就不再用了，不过也有人把胎名沿用做乳名使用，例如李同国的小儿子大名叫「李时安」，「大发」就是他的胎名兼乳名。



Jin的哥哥表示是自己拜托Jin给宝宝起名字，不愧是感情超好的兄弟俩。 而「Butter」这个名字刚好跟防弹少年团今年5月发行的热门新单《Butter》同名，目前这首歌已经在美国Billboard排行榜连续7周霸占榜首，上周才被同样来自防弹少年团的新歌《Permission to Dance》替换掉，但紧接著第二周又再度夺回第一宝座、累计8周时间排名第一，人气真的好高啊！



此外，Jin和哥哥是出了名的感情好，一直很受到粉丝关注。去年8月Jin的哥哥结婚时，婚礼司仪就是由Jin亲自担任。



今年3月防弹少年团出演tvN节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》时，Jin再次提到哥哥：「直到读高中时最讨厌的人都是哥哥！他总是欺负我！不过现在哥哥都是这样对我讲话：『阿一古硕珍大人！我都是托硕珍大人的福啊！』」哥哥看完节目后在IG上PO出和Jin的对话，表示「我明明比你说的更加恭谦」，Jin也顺势说：「没错没错，因为是上节目，所以说得含蓄了一点。」两个人的互动令大家笑翻XD



现在得知Jin要当叔叔的消息，网友纷纷表示祝福：「侄子傻瓜预定」、「Butter要健康成长哦！」



（图：IG@bts.bighitofficial）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻