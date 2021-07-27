久違的人氣女團 Red Velvet 終於回歸！復古預告公開，8月1日迎來出道七週年特別直播

粉絲們久等了～，Red Velvet 將以女王之姿回歸，預告裡成員們真的好美！

最新消息，人氣女團 Red Velvet 將於8月1日進行直播，這一次的回歸是繼《Psycho》後，時隔一年八個月的團體活動，讓粉絲們相當開心。



▼Red Velvet 此次回歸帶上濃濃復古風格，預告中出現的特色古玩與白貓，獨特且很有記憶點，以舊曲《Somethin Kinda Crazy》作為背景音樂，成員們走進了一間神秘的雜貨店，讓人更加好奇這一次的曲風會是如何？



回歸關鍵字：女王雜貨店．퀸즈 잡화점．Queens Archive．神秘雜貨店



▼昨天公開了首發成員 Wendy 的預告，《I Just》



而 Red Velvet 也將迎來出道七週年，官方今天宣布在出道紀念日，8月1日的晚間 20:01 會透過 V LIVE 進行特別直播「Red Velvet出道7週年粗卡Happiness」，屆時將會分享活動中的幕後故事、成員們親自挑選最佳場面、由粉絲投票的排名、Q&A…等多個內容，和粉絲們一起回顧過往的快樂回憶。



大家是不是很期待呢～！？

*圖：레드벨벳 (Red Velvet)@FB

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