久违的人气女团 Red Velvet 终於回归！复古预告公开，8月1日迎来出道七周年特别直播

粉丝们久等了～，Red Velvet 将以女王之姿回归，预告里成员们真的好美！

最新消息，人气女团 Red Velvet 将於8月1日进行直播，这一次的回归是继《Psycho》后，时隔一年八个月的团体活动，让粉丝们相当开心。



▼Red Velvet 此次回归带上浓浓复古风格，预告中出现的特色古玩与白猫，独特且很有记忆点，以旧曲《Somethin Kinda Crazy》作为背景音乐，成员们走进了一间神秘的杂货店，让人更加好奇这一次的曲风会是如何？



回归关键字：女王杂货店．퀸즈 잡화점．Queens Archive．神秘杂货店



▼昨天公开了首发成员 Wendy 的预告，《I Just》



而 Red Velvet 也将迎来出道七周年，官方今天宣布在出道纪念日，8月1日的晚间 20:01 会透过 V LIVE 进行特别直播「Red Velvet出道7周年粗卡Happiness」，届时将会分享活动中的幕后故事、成员们亲自挑选最佳场面、由粉丝投票的排名、Q&A…等多个内容，和粉丝们一起回顾过往的快乐回忆。



大家是不是很期待呢～！？

*图：레드벨벳 (Red Velvet)@FB

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