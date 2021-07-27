防彈少年團V為桌球少女申裕斌加油、MAMAMOO Solar喊話射箭選手安山：「要把妳偷走！」

這兩位選手都是好優秀的粉絲，追星追到被偶像認證的份上，真的超級成功啊！

近日17歲的韓國桌球選手申裕斌出戰東京奧運，作為最年輕的國家隊選手備受矚目，而她的另外一個身份就是防彈少年團的粉絲！25日，有網友將她之前接受採訪時說「比賽前 經常聽防彈少年團歌曲」的畫面PO到Weverse，還吸引到成員V前來留言「加油」並加上一個豎起大拇指的emoji，十分有愛。



（圖：Weverse）

申裕斌之前還被看到包包上掛著防彈的照片，上個月還在個人IG裡PO出防彈簽名專輯，表示：「我是成德（譯注：追星成功的粉絲），謝謝。 」



此外，MAMAMOO成員Solar和運動選手的互動也很有趣。 日前剛剛打破女子射箭記錄的韓國選手安山，被拍到背帶上別著一枚MAMAMOO的周邊「蘿蔔別針」，她在IG限時動態PO出這張照片並留言說：「哎呀，我追星這件事被發現了！」還順勢請大家關注華莎剛開通的Youtube頻道XD



（圖：IG@ssaaaann__22）

而Solar得知她是粉絲後也開心地在IG限時動態PO照留言：「安山回到韓國的話要把她偷走！」安山也轉PO並留言：「眼淚稀里嘩啦的...... 我真的很愛您！這個別針從2017年就在了，真的很感謝也很愛您。 這是夢嗎？ 我怎麼會在容仙（Solar本名）歐尼的限時動態裡？ 」



（圖：IG@ssaaaann__22）

（封圖：IG＠bts.bighitofficial、@mamamoo_official）

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