防弹少年团V为桌球少女申裕斌加油、MAMAMOO Solar喊话射箭选手安山：「要把你偷走！」

这两位选手都是好优秀的粉丝，追星追到被偶像认证的份上，真的超级成功啊！

近日17岁的韩国桌球选手申裕斌出战东京奥运，作为最年轻的国家队选手备受瞩目，而她的另外一个身份就是防弹少年团的粉丝！25日，有网友将她之前接受采访时说「比赛前 经常听防弹少年团歌曲」的画面PO到Weverse，还吸引到成员V前来留言「加油」并加上一个竖起大拇指的emoji，十分有爱。



（图：Weverse）

申裕斌之前还被看到包包上挂著防弹的照片，上个月还在个人IG里PO出防弹签名专辑，表示：「我是成德（译注：追星成功的粉丝），谢谢。 」



此外，MAMAMOO成员Solar和运动选手的互动也很有趣。 日前刚刚打破女子射箭记录的韩国选手安山，被拍到背带上别著一枚MAMAMOO的周边「萝卜别针」，她在IG限时动态PO出这张照片并留言说：「哎呀，我追星这件事被发现了！」还顺势请大家关注华莎刚开通的Youtube频道XD



（图：IG@ssaaaann__22）

而Solar得知她是粉丝后也开心地在IG限时动态PO照留言：「安山回到韩国的话要把她偷走！」安山也转PO并留言：「眼泪稀里哗啦的...... 我真的很爱您！这个别针从2017年就在了，真的很感谢也很爱您。 这是梦吗？ 我怎么会在容仙（Solar本名）欧尼的限时动态里？ 」



（图：IG@ssaaaann__22）

（封图：IG＠bts.bighitofficial、@mamamoo_official）

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